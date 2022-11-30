Катар с позорными антирекордами вылетел из домашнего ЧМ-2022

Об этом сообщает "Трибуна".

Впервые в истории национальная команда страны, принимающая чемпионат мира, проиграла все три матча группового раунда. Катар забил всего 1 гол на ЧМ-2022. Мохамед Мунтари отличился в матче с Сенегалом.

Также катарцы установили антирекорд по пропущенным голам. Соперники забили в ворота сборной Катара 7 мячей за 3 матча.

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