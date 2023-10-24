Катар призвал международное сообщество не предоставлять Израилю "неограниченное разрешение на убийство"
Эмир Катара призвал международное сообщество не давать Израилю "неограниченное разрешение на убийство" палестинцев. Он назвал это опасной эскалацией, угрожающей глобальной безопасности
Об этом сообщает Reuters .
Во вторник, 24 октября, правящий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани призвал международное сообщество не предоставлять Израилю "неограниченное разрешение на убийство" палестинцев в его борьбе против ХАМАС, назвав это опасной эскалацией, угрожающей глобальной безопасности.
"Мы говорим: достаточно. Израилю нельзя давать безусловный зеленый свет и неограниченное разрешение на убийства", - заявил шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в своей ежегодной речи на открытии консультативного совета Шуры арабского государства Персидского залива, ставшего его первым публичным комментарием с тех пор, как Катар предпринял последние попытки посредничества между Израилем и ХАМАС.
В частности, палестинское министерство здравоохранения заявило, что количество погибших в Газе превысило 5000 за две недели израильских воздушных ударов.
С тех пор Катар ведет открытый диалог как с Израилем, так и с ХАМАСом, что привело к освобождению четырех заложников, удерживаемых ХАМАС.
"Мы призываем к серьезной региональной и международной позиции против этой опасной эскалации, которую мы наблюдаем и угрожающей безопасности региона и мира", - сказал шейх Тамим. - Мы не принимаем двойных стандартов и ведем себя так, будто жизнь палестинских детей не учитывается, будто у них нет лиц и имен".
- 22 октября министерство здравоохранения, которое упорядочивается боевикам ХАМАСа, заявило, что в Газе количество погибших в результате ракетных атак возросло до 4 651 палестинца .
- Приблизительное количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 222 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля.
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