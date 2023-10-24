Катар призвал международное сообщество не предоставлять Израилю "неограниченное разрешение на убийство"

Об этом сообщает Reuters .

Во вторник, 24 октября, правящий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани призвал международное сообщество не предоставлять Израилю "неограниченное разрешение на убийство" палестинцев в его борьбе против ХАМАС, назвав это опасной эскалацией, угрожающей глобальной безопасности.

"Мы говорим: достаточно. Израилю нельзя давать безусловный зеленый свет и неограниченное разрешение на убийства", - заявил шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в своей ежегодной речи на открытии консультативного совета Шуры арабского государства Персидского залива, ставшего его первым публичным комментарием с тех пор, как Катар предпринял последние попытки посредничества между Израилем и ХАМАС.

В частности, палестинское министерство здравоохранения заявило, что количество погибших в Газе превысило 5000 за две недели израильских воздушных ударов.

С тех пор Катар ведет открытый диалог как с Израилем, так и с ХАМАСом, что привело к освобождению четырех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Мы призываем к серьезной региональной и международной позиции против этой опасной эскалации, которую мы наблюдаем и угрожающей безопасности региона и мира", - сказал шейх Тамим. - Мы не принимаем двойных стандартов и ведем себя так, будто жизнь палестинских детей не учитывается, будто у них нет лиц и имен".