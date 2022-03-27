Катар не планирует новых инвестиций в Россию, пока не появится больше "ясности по поводу стабильности", - глава МИД

Об этом министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани сказал в интервью CNN .



"Сейчас с нынешней ситуацией мы не думаем о каких-то новых инвестициях. Даже в Европе, пока у нас не будет ясности относительно стабильности ситуации… Ну, не вся Европа, а те районы, где мы чувствуем, что есть какая-то напряженность или мы можем иметь какой-то политический риск, потому что мы должны смотреть на это со всеми замерами", - сказал Аль-Тани в кулуарах форума в Дохе.



Управление инвестиций Катар имеет значительные инвестиции в российском нефтяном гиганте "Роснефть", которое, по словам Аль-Тани, было принято на основе "коммерческой оценки и все еще продолжается", однако пока не увеличится.



Представитель Катара заявил, что его страна против любого акта агрессии, однако держит свои каналы связи со всеми открытыми сторонами. Он отметил, что часто общается со своими российскими и украинскими коллегами, чтобы "предложить нашу помощь или вклад в деэскалацию ситуации и положить конец этой войне", и недавно находился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.



"Я верю и из моего разговора с моим коллегой в России – это то, что они готовы выполнять требования, которые они выдвинули. Теперь, насколько украинская власть готова пойти на эти требования, это действительно решение украинского правительства и украинского народа… Мы должны сосредоточиться на тому, чтобы было прекращение огня, гуманитарные коридоры, доставление гуманитарной помощи в Украину и вместо того, чтобы иметь этот конфликт и разногласия на поле боя, быть за столом", - заявил Аль-Тани.



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