Катар и Талибан провели секретные переговоры, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что состоявшаяся 12 мая в афганском городе Кандагар встреча свидетельствует о готовности правителей Афганистана обсудить пути прекращения изоляции режима. Это первые переговоры талибов с иностранным лидером.

По данным анонимного собеседника Reuters, стороны, в частности, обсудили необходимость положить конец запретам Талибана на образование для девушек и трудоустройство женщин.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о переговорах и "координирует все вопросы, которые поднимались на встрече", включая дальнейший диалог с Талибаном.

"Встреча является дипломатическим успехом для Катара, который критиковал ограничения Талибана в отношении женщин, одновременно используя давние связи с исламистским движением, чтобы подтолкнуть международное сообщество к более глубокому взаимодействию с Кабулом", - пишет Reuters.