Катар и Талибан провели секретные переговоры, - Reuters
Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани провел тайные переговоры с верховным лидером Талибана Хайбатуллой Ахундзадой по урегулированию напряженности с международным сообществом
Об этом сообщает Reuters.
Отмечено, что состоявшаяся 12 мая в афганском городе Кандагар встреча свидетельствует о готовности правителей Афганистана обсудить пути прекращения изоляции режима. Это первые переговоры талибов с иностранным лидером.
По данным анонимного собеседника Reuters, стороны, в частности, обсудили необходимость положить конец запретам Талибана на образование для девушек и трудоустройство женщин.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о переговорах и "координирует все вопросы, которые поднимались на встрече", включая дальнейший диалог с Талибаном.
"Встреча является дипломатическим успехом для Катара, который критиковал ограничения Талибана в отношении женщин, одновременно используя давние связи с исламистским движением, чтобы подтолкнуть международное сообщество к более глубокому взаимодействию с Кабулом", - пишет Reuters.
- В субботу, 29 апреля, в столице Афганистана Кабуле женщины вышли на протесты , чтобы в преддверии саммита ООН на следующей неделе призвать другие страны официально не признавать правительство Талибана.
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