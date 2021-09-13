Катар договорился о взаимодействии с Исламским Эмиратом, который "Талибан" объявил в Афганистане

Об этом сообщил пресс-секретарь офиса талибов Мухаммад Наим, передает НВ .

"На этой встрече стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарную помощь, будущее экономическое развитие Афганистана и международное взаимодействие с Исламским Эмиратом", - заявил он.

Руководство Талибана поблагодарил Катара за поддержку народа Афганистана "в тяжелых обстоятельствах".

"В свою очередь заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани подчеркнул необходимость поддержания хороших отношений с Афганистаном и привлечения международной помощи", - подчеркивается в сообщении.

Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что государство окажет помощь Афганистану , где установило режим группировки "Талибан"