Об этом сообщает AFP.

"Катар согласился поставлять в Германию два миллиона тонн сжиженного природного газа в год в течение как минимум 15 лет, поскольку самая большая экономика Европы борется за альтернативные поставки после вторжения России в Украину", - пишет ведомство.

Партнер QatarEnergy, американская компания ConocoPhillips, будет поставлять газ из катарских проектов North Field East и South с 2026 года на разрабатываемый на севере Германии СПГ-терминал Brunsbuttel.

"С помощью долгожданного соглашения Катар стремится "внести свою лепту в усилия по поддержанию энергетической безопасности Германии и Европы", - сказал министр энергетики Катара и генеральный директор QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

Сообщается, что основным рынком сбыта газа из Катара, который ищет Европа после полномасштабного вторжения РФ в Украину, являются страны Азии во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей. Ранее этот природный ресурс не был популярен из-за долгосрочных соглашений с азиатскими странами.

Издание пишет, что договор с Германией был заключен через неделю после того, как QatarEnergy объявила о 27-летнем соглашении о поставках четырех миллионов тонн в год в Китай.