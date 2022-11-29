Катар договорился о многолетнем контракте на сжиженный газ для Германии
Катар договорился о минимуме 15-летний контракт на поставку сжиженного природного газа Германии, а именно поставки 2 млн тонн в год
Об этом сообщает AFP.
"Катар согласился поставлять в Германию два миллиона тонн сжиженного природного газа в год в течение как минимум 15 лет, поскольку самая большая экономика Европы борется за альтернативные поставки после вторжения России в Украину", - пишет ведомство.
Партнер QatarEnergy, американская компания ConocoPhillips, будет поставлять газ из катарских проектов North Field East и South с 2026 года на разрабатываемый на севере Германии СПГ-терминал Brunsbuttel.
"С помощью долгожданного соглашения Катар стремится "внести свою лепту в усилия по поддержанию энергетической безопасности Германии и Европы", - сказал министр энергетики Катара и генеральный директор QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
Сообщается, что основным рынком сбыта газа из Катара, который ищет Европа после полномасштабного вторжения РФ в Украину, являются страны Азии во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей. Ранее этот природный ресурс не был популярен из-за долгосрочных соглашений с азиатскими странами.
Издание пишет, что договор с Германией был заключен через неделю после того, как QatarEnergy объявила о 27-летнем соглашении о поставках четырех миллионов тонн в год в Китай.
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