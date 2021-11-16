Катар-2022: какие страны уже вышли на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сборная Германии стала первой европейской сборной, гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, это произошло еще 11 октября. Следом за немцами путевку на мундиаль получила Дания. В Катар также отправятся Англия, Франция, Хорватия, Бельгия, Швейцария, Испания и Сербия.



Единственной командой из Южной Америки, уже гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, стала сборная Бразилии. Это произошло 11 ноября после победы над Колумбией.



Сенегал, Марокко, Мали, Египет – это пока единственные африканские команды, досрочно вышедшие на чемпионат мира-2022.



В Северной и Центральной Америке еще нет команд, которые гарантированно поедут на мундиаль. То же в Азии, единственное исключение Катар, который является хозяином турнира и автоматически попал на ЧМ.



Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.

Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.

15 ноября в 10 туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Сан-Марино.

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