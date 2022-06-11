Кастинг на должность Путина начался, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Меня больше всего поразило поведение этого человечка - бывшего президента России Медведева, о котором блоггеры говорят, что он имеет два прозвища в сети - Жалкий и Айфончик . Вы заметили, что он отличается самыми безумными заявлениями, демонстрирует свою ненависть к Украине, Западу. Совершенно очевидно, что этот человечек участвует в каком-то кастинге, или ему кажется, что он участвует в кастинге... Итак, он что-то знает лучше, чем мы, что освобождается какая-то вакансия. Он, конечно, ее не получит, потому что смешной и никчемный. Но его поведение показывает, что кастинг продолжается", – отметил Пионтковский.



Политолог отметил, что не преувеличивал бы значение того, если Путин сдохнет завтра, это не станет таким большим событием и не изменит поведение, по крайней мере, в ближайшей перспективе, российской политической верхушки.



"Они пережили это шоковое поражение под Киевом и Харьковом, что и повлияло на авторитет Путина: в бандитских структурах "опущенный" пахан – уже не пахан . Но это не изменило их имперское мышление. Сейчас у них такой консенсус, что с помощью нашей огромной агентуры на Западе мы попытаемся сорвать масштабные поставки оружия в Украину. И украинская власть будет вынуждена согласиться с нами на переговоры, потому что украинский народ будет его к тому принуждать.Соответственно, Россия усиливает обстрелы мирного населения и жилых кварталов.В официальном заявлении украинской власти подчеркивают, сколько людей гибнет, вот они и ждут, чтобы украинский народ сказал: нас никто не поддерживает, Запад нас не поддерживает, оружия нет - придется нам как-то мириться с Путиным. Вот на такие расчеты надеется Москва, и она от них не отказалась" - объяснил Пионтковский .



Политолог подчеркнул, что главным событием будет не смерть Путина, хотя мы все с большим удовольствием будем ее приветствовать, если он завтра сдохнет, а самым важным – будет поставка вооружения Украине.

Ранее экс-лава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что Смерть Путина – это очередная спецоперация России.

Также ближайшее окружение 69-летнего руководителя РФ Владимира Путина не заинтересовано в переходе имеющихся у него полномочий к другому лицу и в случае смерти правителя будет скрывать этот факт "неделями, а то и месяцами"