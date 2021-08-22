Кассиршу железнодорожного санатория в Хмельнике судят за присвоение 5 млн грн, - СМИ

Об этом со ссылкой на винницкую газету 33 канал рассказывает Еспресо.TV .

"Адвокат осужденной просил отменить решение первой инстанции и применить к его подзащитной в качестве меры пресечения личное обязательство или домашний арест. Но прокурор в этом деле уверен, что решение следственного судьи Винницкого городского суда - законное и обоснованное. И на свободе подозреваемая сможет влиять на свидетелей ", - сообщила пресс-секретарь Винницкого апелляционного суда Надежда Черная.

А вот версия об исчезновении из санатория 5 млн от подозреваемой:

"Я никуда не собираюсь уезжать. Здесь мои дети и внуки. 24 года работаю кассиром. Были разные проверки. Я не знаю, кто это и что это. На старости сделали меня аферисткой", - сказала кассирша.

"Кстати, согласно материалам следствия, никаких показаний подозреваемая до сих пор не предоставила ... Почему она молчит? Может, руководство заведения приказало ей молчать? Или это такая тактика защиты от ее адвоката?" - описывает ситуацию издание.

В конце концов судьи Апелляционного суда согласились с решением первой инстанции: оставили женщину под стражей до 27 сентября, если она не внесет залог в 713 000.

В свою очередь следствие установило:



В кассовых документах 62-летняя подозреваемая не показывала средства, поступавшие от пациентов за продление срока путевки или амбулаторное лечение. Однако корешок от приходного ордера со штампом "Оплачено" отдыхающим выдавала, а их заявления и приходные кассовые ордера уничтожала ".



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