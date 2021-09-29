Кассету с интервью Леннона и неизданной песней продали на аукционе за $ 58 тыс.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters .



33-минутная запись была сделана четырьмя датскими подростками 50 лет назад, всего за несколько месяцев до того, как группа Beatles объявила о своем распаде.



Кассета была выставлена на аукцион вместе с фотографиями школьников с Ленноном и экземпляром школьной газеты.

По словам одного из тех, кто делал запись, в январе в 1970 году он в составе группы школьников отправился на встречу с Ленноном и взял у него интервью для школьной газеты.

Четверо подростков уговорили учителя позволить им съездить на встречу с Ленноном, но опоздали из-за снежной бури.

Однако мальчиков и еще нескольких журналистов, которые опоздали, все же пригласили на встречу с Ленноном и Оно, они и записали свое интервью для школьной газеты. Дуэт также исполнил мелодию под названием Radio Peace

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