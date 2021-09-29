Кассету с интервью Леннона и неизданной песней продали на аукционе за $ 58 тыс.
Кассета с записью интервью с Джоном Ленноном и Йоко Оно и неизданной песней, записанная во время визита в Данию в 1970 году, продана на аукционе в Копенгагене
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters .
33-минутная запись была сделана четырьмя датскими подростками 50 лет назад, всего за несколько месяцев до того, как группа Beatles объявила о своем распаде.
Кассета была выставлена на аукцион вместе с фотографиями школьников с Ленноном и экземпляром школьной газеты.
По словам одного из тех, кто делал запись, в январе в 1970 году он в составе группы школьников отправился на встречу с Ленноном и взял у него интервью для школьной газеты.
Четверо подростков уговорили учителя позволить им съездить на встречу с Ленноном, но опоздали из-за снежной бури.
Однако мальчиков и еще нескольких журналистов, которые опоздали, все же пригласили на встречу с Ленноном и Оно, они и записали свое интервью для школьной газеты. Дуэт также исполнил мелодию под названием Radio Peace
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.21
- Актуальное
- Важное