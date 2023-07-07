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Эксклюзив

Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский

7 июля, 2023 пятница
22:14
Война с Россией

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, отметил, что ВСУ, используя кассетные боеприпасы, сэкономят силы и сохранят жизнь украинских защитников

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Если говорить о кассетных боеприпасах, то нам могут передать кассетные артиллерийские снаряды М864. По разным данным в США таких снарядов 4,7 млн, которые они не используют. Представьте себе, какая это будет помощь фронта, когда мы начнем применять эти боеприпасы, выбивая противника из окопов. Таким образом мы сможем нивелировать преимущество россиян, которое они имеют в личном составе. Отмечу, что против нас воюет около 400 тыс. российских военных на фронте в Украине. Соответственно, кассетные боеприпасы нам станут очень и очень существенной помощью", - сказал военный эксперт.

Сергей Грабский добавил, что кассетные боеприпасы позволят ВСУ сэкономить силы и сохранить жизнь наших военнослужащих, которые сейчас фактически ведут не военные, а полицейские операции по зачистке боевых позиций, буквально выковыривая врага из каждого окопа.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.

В Пентагоне заявили, что рассматривают предоставление Украине кассетных боеприпасов.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов

















 

Украина
Россия
военные силы Украины
США
оружие для Украины
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