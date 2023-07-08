Об этом в эфире Еспресо заявил боец ВСУ Евгений Иевлев.

"Кассетные боеприпасы будут кстати на любом направлении. Это также один из факторов, который будет деморализовать врага. Одно дело, когда они сидят и понимают - сейчас прилетит мина, а там работает М777, но разведка видит, когда САУ разворачивает стволы. Что такое кассетный боеприпас?Мы его можем пускать с расстояния в 25 км, с позиций, которые враг не увидит. Это очень деморализующий фактор. Из одного боеприпаса мы сможем нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. У нас появилась возможность кошмарить их тылы, разбирать тылы. У нас такое сражение на дистанции - мы их разбираем безопасно для себя и делаем это каждый день", - считает он.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .