Кассетные боеприпасы помогают ВСУ в контрнаступлении на Лиманском и Купянском направлениях, – WP

Об этом говорится в публикации The Washington Post .

Журналисты поинтересовались непосредственно бойцов, как они оценивают результаты применения кассетных боеприпасов.

"Главное преимущество в том, что враг теперь очень боится идти в атаку. Они (россияне, - ред.) даже распознают кассетные бомбы по звучащему свисту, когда они летят в их направлении", - рассказал военный 14-й отдельной механизированной бригады Станислав.

Как пишет WP, такое оружие стало полезным для украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

При контрнаступлении ВСУ используют кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное местонахождение российских войск неизвестно, чтобы бить по небронированной технике и "распиливать" бомбы над вражеской пехотой, заставив оккупантов зарываться в окопы и не давая им открыть огонь.

Также, по словам бойцов, кассетные боеприпасы позволяют им приблизиться к укрепленным позициям РФ, потому что оккупанты "не высовывают головы во время обстрела".

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

13 июля стало известно, что вооружение уже прибыло в Украину.