Кассетные боеприпасы от США: что это такое и зачем они нужны ВСУ

Еспресо расскажет, чем особые кассетные боеприпасы, почему передача их Украине не нарушила международных соглашений и как это вооружение может помочь ВСУ на фронте.

Как Украина добивалась кассетных боеприпасов

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Тогда администрация американского президента Джо Байдена была не готова выполнить это пожелание и думала о просьбе.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

7 июля США о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, который будет включать в себя кассетные боеприпасы DPICM. Белый дом получил от Украины письменные гарантии, что она с осторожностью будет применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданских.

13 июля Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил получение Украиной кассетных боеприпасов от США.

"Мы только что их (кассетные боеприпасы, - ред.) получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя. Высшее руководство будет определяться с участками территории, где это может быть использовано", - сказал генерал, отметив, что " это очень мощное оружие".

Что такое кассетные боеприпасы и как они действуют

Кассетные боеприпасы – это разновидность контейнера, содержащая от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов (КБЭ, суббоеприпасов), разбрасываемых на заданной высоте над поверхностью земли. Разбросанные над определенной территорией боевые элементы обеспечивают поражение большей площади по сравнению с монобоеприпасом. Кассетные конструкции получили распространение во всех видах средств поражения – авиабомбы, артиллерийские снаряды, реактивные снаряды РСЗО и главные блоки тактических ракет.

Американцы передадут Украине кассетные боеприпасы DPICM Это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Если говорить о 155-мм боеприпасе, то он содержит 88 отдельных субэлементов, которые гарантированно накрывают зону диаметром 300 метров. Благодаря этому один такой снаряд выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных, объясняют в материале Defense Express. То есть их использование позволит снизить потребность в боеприпасах и количество выстрелов, необходимых для выполнения огневого задания.

DPICM M864 и субэлемент M42 Фото: defence-ua

Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами (для борьбы с бронетехникой) и обломочного действия (для борьбы с живой силой). Отсюда происходит название "двойного назначения". Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного износа для ограничения подвижности противника. Они предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не разразятся сразу.

"Именно такими снарядами в НАТО планировали противодействовать нашествию советской армии, понимая ее кратное преимущество в живой силе. Но США в 2008 году начали отказывать от них по вполне логической причине - существует определенная и довольно незначительная судьба недетонирующих суббоеприпасов", - объясняют в материале.

Почему кассетные боеприпасы называют неконвенциональным оружием

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. Конвенция о кассетных боеприпасах обязывает страны-подписанты немедленно прекратить применение, производство и передачу кассетных вооружений. В течение восьми лет с момента получения статуса участника Конвенции страны должны уничтожить все имеющиеся запасы, а в течение десяти лет произвести расчистку всех кассетных боеприпасов на территории.

Впрочем, ни США, ни Украина к конвенции не присоединились. Поэтому передача кассетных боеприпасов не является нарушением международного права ни американцами, ни Украиной. К слову, Россия также не подписала конвенцию, как, скажем, Китай, Индия, Польша, Турция и другие страны.

Несмотря на это, многие считают кассетные боеприпасы негуманным оружием, а потому осуждают его передачу Украине. Так премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил , что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Такого же мнения якобы придерживаются в минобороны Испании и правительстве Канады. Против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. Однако, скажем, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, подписавший от имени Германии Конвенцию о кассетных боеприпасах, поддержал решение США. Против поставок кассетных боеприпасов в Украине выступил также Офис ООН по правам человека.

"Такие боеприпасы убивают и калечат людей спустя долгое время после окончания конфликта. Поэтому использование должно быть немедленно прекращено", – заявила представитель Офиса.

Российские кассетные боеприпасы

То, что кассетные боеприпасы могут представлять угрозу гражданским, признал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В то же время он подчеркнул, что гораздо больший ущерб гражданские могут понести, если российские войска и танки захватят больше украинской территории.

Кроме того, на территории Украины уже много суббоеприпасов от кассетных снарядов.

"Россия постоянно использует кассетные боеприпасы на нашей территории, когда убивает наших невинных граждан, когда использует кластерные снаряды на регулярной основе", – отметил на саммите НАТО Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что кассетные боеприпасы украинские военные будут использовать исключительно против военных группировок противника на оккупированной территории.

Российские войска часто используют кассетные боеприпасы против гражданского населения. Еще в 2015 году россияне применяли эти снаряды в Сирии. Тогда международная правозащитная организация Amnesty International обвинила российских военных в гибели сотен мирных граждан в Сирии при использовании кассетных боеприпасов и неуправляемых ракет в жилых кварталах. Россия сначала отрицала использование кассетных бомб в Сирии, но впоследствии даже хвасталась ими на специализированной выставке

В Украине применять кассетные снаряды решисты начали задолго до широкомасштабного вторжения. Так 10 февраля 2015 года кассетными снарядами от БМ-30 "Смерч" оккупанты обстреляли краматорский аэропорт. Часть кассеты была разбросана над жилыми кварталами города, в результате обстрела погибли 17 человек, из которых 9 – военные ВСУ, были ранены 64 человека, среди которых 5 детей.

После полномасштабного вторжения в Украину рашисты применяли кассетные боеснаряды с первого дня. 24 февраля 2022 года российскими военными была выпущена баллистическая ракета для комплекса "Точка-У", в которой содержалось 50 осколочно-фугасных боевых элементов по городу Угледар. Разбросанные вблизи местной больницы боевые элементы убили четыре и ранили десять гражданских лиц. 25 февраля российские военные применили кассетные боеприпасы БМ-27 "Ураган" при атаке на город Ахтырка. Кассетные боевые элементы упали на местный детский сад, среди убитых был ребенок.

Фото: reuters

В марте 2022 года россияне из реактивных систем обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Покровска. Также оккупанты в том месяце использовали кассетные боеприпасы на Харьковщине , Донетчине , Днепропетровщине , Одесщине и Херсонщине . Уже 11 марта факт использования рашистами кассетных бомб был подтвержден в ООН. Много раз кассетными снарядами обстреливали Николаев, например в апреле 2022 года в результате такого обстрела 10 человек погибли, 46 получили ранения. Также кассетные боеприпасы использовали при ударе по Краматорскому вокзалу 8 апреля 2022 года, в результате которого погиб 61 человек (в том числе 7 детей) и был ранен 121 человек (16 детей).

Помимо непосредственного впечатления при обстреле, опасность несут боеприпасы, которые не взрываются сразу. Так, в апреле 2022-го в Кривом Роге погибли отец и сын, которые принесли снаряд домой (2.04.22). В другой раз в Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от детонации боеприпаса от кассетного снаряда, а мужчина взорвался , взяв кассетный снаряд в руки.

Однако следует помнить, что в этом плане российские кассетные боеприпасы намного опаснее американских. Как сообщил CNN, кассетные боеприпасы США имеют очень низкий уровень неразорванных снарядов – 2,35%. В то время как по меньшей мере каждый четвертый российский кассетный боевой элемент взрывается не сразу, а иногда уровень неисправности российского вооружения может достигать 40%. То есть кассетные боеприпасы РФ будут нести по меньшей мере в десять раз большую угрозу для гражданского населения после завершения боевых действий.

Как кассетные боеприпасы изменят ситуацию на фронте

Кассетные боеприпасы могут компенсировать снарядный дефицит военных ВСУ. Это подчеркивают как военные эксперты, так и представители Банковой. Например главы Офиса президента Михаил Подоляк писал в Twitter: "Кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя. По большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке - пропорциональной силой…" .

Один кассетный артиллерийский боеприпас может заменить 10-15 обычных. Запасов снарядов США и ЕС могут хватить на 3-4 месяца активных боев, рассказал директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо. Эксперт отметил , что главный интерес Украины составляют 155-мм боеприпасы, запас которых в США и Европе составляет около 3 млн. снарядов. Згурец назвал это количество колоссальным, ведь за весь период боевых действий американцы предоставили нам примерно 2 млн боеприпасов.

Появление на поле боя кассетных боеприпасов очень быстро изменит чашу весов в пользу ВСУ, не оставляя россиянами шансов надолго закрепиться в Украине, считает военный эксперт Валерий Рябых.

"Он в десять раз эффективнее обычного боеприпаса. В радиусе действия 300 метров он не оставляет шансов для выживания, а тем более продолжения какого-то сопротивления для оккупантов. Применение этих боеприпасов сняло бы проблему быстрого износа стволов из-за чрезмерного применения артснарядов", - отметил Рябих.

Кассетными боеприпасами помогут нивелировать преимущество окупантов в личном составе, считает военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил , что кассетные боеприпасы позволят ВСУ сэкономить силы и сохранить жизнь наших военнослужащих, которые сейчас фактически проводят не военные, а полицейские операции по зачистке боевых позиций, буквально выковыривая врага из каждого окопа. Кроме того, кассетные боеприпасы станут фактором, который будет деморализовать врага, уверены в ВСУ.

"Что такое кассетный боеприпас? Мы его можем пускать с расстояния в 25 км, с позиций, которые враг не увидит. Это очень деморализующий фактор. С одного боеприпаса мы сможем нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. У нас с появилась возможность кошмарить их тылы, разбирать тылы", - подчеркнул в эфире Еспресо боец ВСУ Евгений Иевлев.