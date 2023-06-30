Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Речь, скорее всего, идет о кассетных боеприпасах DPICM. Их очень много на американских складах - они выведены из применения. Они были разработаны для противодействия большим массам войск и легкой бронетехники. Это входило в концепцию противостояния СССР", - сказал он.

Рябых отметил, что этот боеприпас позволяет более эффективно выполнять задачи на поле боя, в частности, по поражению живой силы.

"Он где-то в 10 раз эффективнее обычного боеприпаса. Его радиус действия - 300 метров, здесь он не оставляет шансов для выживания, а тем более продолжения какого-то сопротивления для оккупантов. Применение этих боеприпасов сняло бы проблему быстрого износа стволов из-за чрезмерного применения стволов из-за чрезмерного применения артснарядов. Надеюсь, что решение об их поставке будет принято. Однозначно можно говорить, что их появление на поле боя очень быстро изменит чашу весов в пользу ВСУ, не оставляя оккупантам шансов надолго закрепиться на украинской земле и позволит полностью деоккупировать земли", - подытожил эксперт.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 года о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена серьезно рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, применение которых противоречиво