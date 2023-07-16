Кассетные боеприпасы для Украины: Путин угрожает "зеркальными действиями"

Об этом он заявил во время съемок программы "Москва. Кремль. Путин" на пропогандистском телеканале "Россия-1", предварительно отрывки из которой у себя в ТГ-канале 16 июля 2023 года разместил ее автор Павел Зарубин.

Если Украина будет использовать кассетные боеприпасы, отметил Путин, это, по его мнению, будет преступлением.

"Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, так к этому надо относиться", - сказал Путин.

Таким образом он повторил недавние слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, которая в свою очередь якобы цитировала одно из заявлений Белого дома в прошлом году.

28 февраля 2022 года тогдашняя представительница Белого дома Джейн Псаки действительно упоминала применение кассетных боеприпасов, но не так однозначно, как это преподносят Путин и Захарова. Она отмечала , что это "потенциально" будет военным преступлением, и, по словам Псаки, США в своих оценках будут опираться на международные организации.

Кроме того, ни Путин, ни Захарова не упоминают о том, что россияне сами используют кассетные боеприпасы с момента полномасштабного вторжения в Украину.

При этом Путин утверждает, что поставка Украине кассетных боеприпасов демонстрирует, что ВСУ будто бы имеют дефицит боеприпасов.

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"Украинская армия за сутки боевых действий тратит от 5000–6000 снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 000 в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает", - сказал президент РФ.

В то же время у РФ, как отметил Путин, есть "достаточный" запас кассетных боеприпасов.

"В России достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – подчеркнул Владимир Путин.

"Обратный инжиниринг": россияне собираются копировать трофейное западное вооружение

Также Путин объяснил Зарубину, что российские специалисты будут делать с захваченными во время боевых действий в Украине новейшими образцами западной техники и оружия.

"Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ну, посмотрим. Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть", – ответил президент страны-агрессора.

Кассетные боеприпасы США для Украины. Что известно

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Соответствующее решение было принято только 7 июля 2023 г. под давлением конгресса.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Еспресо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать оккупантов.