РФ является спонсором и членом протестующих международных организаций. ОБСЕ, Humans rights watch, ЮНИСЕФ и т.д. - все они имеют Россию почетным членом, получают огромные взносы из России и, как бонус, агентов СВР, ГРУ и ФСБ, агентов влияния внутри организаций.

Господи, страна террорист председательствовала в ООН и рассказывала о боевых комарах и боевых гусях. Тотальный провал международной безопасности, этики и здравого смысла.

Протестующая Германия уже получила новый термин — шредингернизация. Как признак подкупа немецких политиков россиянами.

Кассетные боеприпасы наведут шорох в российских окопах, но все руководящие документы НАТО предполагают господствующую силу в воздухе. Дадут F16, вернут ядерное оружие, отданное Украиной, вот тогда пусть взывают, а сейчас не стоит.

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Тем более россияне уже используют кассетные боеприпасы, вместе с запрещенным вооружением вроде противопехотных мин, фосфора и т.п.

А сейчас, после передачи Украине кассетных боеприпасов, просто больше оккупантов не вернется домой в РФ. Так не нужно было и приходить.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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