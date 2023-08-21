Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров.

"Наша задача — за 3 последующих года запустить 63 цифровых продукта. Они будут касаться почти большинства украинцев. Только до конца этого года планируем реализовать 14 инновационных решений. На очереди — электронный суд, цифровые реестры и системы, больше услуг в приложении и на портале Дияе" , – написал он.

По его словам, в Украине внедрили сервис, сокращающий время для досудебного расследования, — eCase Management System. Также у украинцев появилась возможность вносить в Единый государственный реестр физических и юридических лиц дополнительную информацию. Кроме того, запущена система для мониторинга выполнения антикоррупционной программы.

"Потенциальный экономически-антикоррупционный эффект от цифровизации составляет 48 млрд", – подчеркнул Федоров.