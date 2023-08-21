"Касаются большинства украинцев": Федоров анонсировал появление в Дии еще 14 цифровых продуктов
К концу текущего года в приложении и на портале Дия появятся еще 14 цифровых услуг, в том числе электронный суд. У власти уже есть план по цифровизации на три года
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров.
"Наша задача — за 3 последующих года запустить 63 цифровых продукта. Они будут касаться почти большинства украинцев. Только до конца этого года планируем реализовать 14 инновационных решений. На очереди — электронный суд, цифровые реестры и системы, больше услуг в приложении и на портале Дияе" , – написал он.
По его словам, в Украине внедрили сервис, сокращающий время для досудебного расследования, — eCase Management System. Также у украинцев появилась возможность вносить в Единый государственный реестр физических и юридических лиц дополнительную информацию. Кроме того, запущена система для мониторинга выполнения антикоррупционной программы.
"Потенциальный экономически-антикоррупционный эффект от цифровизации составляет 48 млрд", – подчеркнул Федоров.
- 14 августа сервис государственных услуг "Дия" расширил список областей Украины, в которых доступна услуга регистрации имущества онлайн .
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