Касается соцвыплат и эвакуации: глава Херсона Лагута рассказал о ситуации со связью в регионе

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута , работающий сейчас из Николаева.



"Что касается связи, третьи сутки ее нет. Министр цифровой трансформации лично занимается этим вопросом, Госспецсвязи работает. Нам нужна связь, от этого многое зависит, в том числе и социальные выплаты", - сказал он.



Ситуация усугубляется еще и тем, что без связи жители этих территорий не могут узнать о способах эвакуации.



"Есть единичные выходы на связь, мы держим руку на пульсе в области. Когда откроют коридоры на Николаев, Кривой Рог, мы сможем людям об этом сообщить", - заверил Лагута.



Он подчеркнул, что оккупанты не предоставили ни одного гуманитарного коридора, поэтому люди на оккупированных территориях остаются не обеспеченными продовольствием, лекарствами и другими жизненно важными ресурсами.

Напомним, оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.