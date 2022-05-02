Касается соцвыплат и эвакуации: глава Херсона Лагута рассказал о ситуации со связью в регионе
Оккупированная территория Херсонской области остается без связи, Госспецсвязи и Минцифры занимаются решением этой проблемы
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута , работающий сейчас из Николаева.
"Что касается связи, третьи сутки ее нет. Министр цифровой трансформации лично занимается этим вопросом, Госспецсвязи работает. Нам нужна связь, от этого многое зависит, в том числе и социальные выплаты", - сказал он.
Ситуация усугубляется еще и тем, что без связи жители этих территорий не могут узнать о способах эвакуации.
"Есть единичные выходы на связь, мы держим руку на пульсе в области. Когда откроют коридоры на Николаев, Кривой Рог, мы сможем людям об этом сообщить", - заверил Лагута.
Он подчеркнул, что оккупанты не предоставили ни одного гуманитарного коридора, поэтому люди на оккупированных территориях остаются не обеспеченными продовольствием, лекарствами и другими жизненно важными ресурсами.
- Напомним, оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.
- Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.
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