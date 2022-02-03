КАС перенес еще одну апелляцию по делу Порошенко из-за болезни одного из судей

Об этом сообщает УП.



"В связи с болезнью одного из судей коллегии рассмотрения апелляционной жалобы по аресту имущества Порошенко не было", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам.



По словам Голованя, защита просил как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции.



Защита Порошенко считает, что перенос апелляций связан с политической деятельностью.



Адвокат добавил, что рассмотрение дела будет продолжено 9 марта.

Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.

17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут. Порошенко уехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. Он пробыл там около 5 часов, однако ни одного решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение по Порошенко объявят 19 января в 14.00 .

19 января 2022 года суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.

28 января Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Петру Порошенко на 11 февраля.