Карты ПриватБанка и других банков теперь можно пополнить на кассах супермаркетов
ПриватБанк на Западе Украины запустил сервис пополнения карт наличными на кассах торговых точек на сумму до 4999 грн, комиссия – 0,5% суммы пополнения
О новом сервисе "Пополнение на кассе" сообщил ПриватБанк.
ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах Запада страны, но обещает вскоре запустить его в других торговых сетях.
Сумма пополнения через кассу магазина может варьироваться от 20 до 4999 грн. Комиссия за такую услугу – 0,5% суммы пополнения. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно совершить покупку.
"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", - объясняет банк.
- ПриватБанк разрешил клиентам снимать наличные деньги на кассах магазинов и АЗС.
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