Об этом сообщил волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

Фонд Приюты провел аукцион, на котором была выставлена знаменитая карта с разделенной Россией. Впервые ее заметили журналисты в декабре 2022 в кабинете председателя ГУР Буданова во время интервью. В результате за нее отдали 14 млн. гривен.

"Продано! "Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн гривен! Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!"

Он отметил, что вся сумма присоединится к сбору "Выявляем – уничтожаем" на закупку пяти комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.

Эксклюзивная карта интересна тем, как Буданов видит разделение РФ. Так, на ней черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. В Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе - "Ф", на Кавказе - "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири - "ЦАР", на Дальнем Востоке - "К", на Курильских островах - "Япония".

Фото: facebook-страница Сергея Притулы