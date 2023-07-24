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"Карту Буданова" продали на аукционе за 14 млн грн, деньги пойдут на беспилотники для ГУР

24 июля, 2023 понедельник
09:08
Общество

В воскресенье, 23 июля, на аукционе за 14 млн. гривен продали карту с разделенной на части территорией РФ, ранее принадлежавшей руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Средства от продажи пойдут на разведывательные комплексы БПЛА для ГУР

Об этом сообщил волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

Фонд Приюты провел аукцион, на котором была выставлена знаменитая карта с разделенной Россией. Впервые ее заметили журналисты в декабре 2022 в кабинете председателя ГУР Буданова во время интервью. В результате за нее отдали 14 млн. гривен.

"Продано! "Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн гривен! Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!"

Он отметил, что вся сумма присоединится к сбору "Выявляем – уничтожаем" на закупку пяти комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.

Эксклюзивная карта интересна тем, как Буданов видит разделение РФ. Так, на ней черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. В Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе - "Ф", на Кавказе - "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири - "ЦАР", на Дальнем Востоке - "К", на Курильских островах - "Япония".

Притула продав "мапу Буданова" за 14 млн грн

Фото: facebook-страница Сергея Притулы

  • Ранее Опендатабот сообщил , что только за июнь 2023 года украинцы направили рекордные 2,4 млрд грн на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины, которые организовывали собрание для Вооруженных Сил Украины. За полгода общая сумма донатов составила 8,4 млрд. гривен.
Экономика
Война с Россией
ГУР
Сергей Притула
Кирилл Буданов
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