Картофель по-крестьянски: рецепт с идеальной корочкой

Как приготовить картофель по-крестьянски так, чтобы у нее была тонкая хрустящая корочка и оставалась мягкой внутри?

Раскроем все секреты приготовления идеального картофеля с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Это простое, но вкусное блюдо, которое часто подают как гарнир к мясным блюдам, или как самостоятельный ужин.

Картофель по-крестьянски на сковороде, ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

репчатый лук – 2-3 шт.

растительное масло – 3 столовые ложки

соль, перец и т.д. специи (паприка, куркума) по вкусу

сухой чеснок – 1 чайная ложка (без горки)

петрушка, укроп или руккола (для подачи)

Картофель по-крестьянски - простой рецепт приготовления:

Тщательно промойте картофель (очищать кожуру не нужно). Далее, просушите клубни полотенцем.

Среднего размера картофелины нужно порезать вдоль на равные кусочки (разрежьте сначала пополам, а затем каждую половинку нужно разрезать еще на 3-4 кусочка).

В емкости перемешать специи и соль с картофелем (чтобы каждая сторона равномерно прожарилась).

Очистите и нарежьте пол кольцами.

В сковороду с толстым дном налейте растительное масло и хорошо разогрейте.

Жарьте на среднем огне лук до золотистой корочки около 5 минут. После проверки на готовность отложите лук в другую емкость.

В сковороду можно добавить еще растительные масла и также хорошо разогреть. Прожариваем картофель на огне больше среднего, перемешивая каждые 2-3 минуты. Ориентировочное время приготовления – 20 минут, в зависимости от вашей плиты и сорта самого картофеля.

Когда картофель готов и приобретет хрустящую корочку, добавьте ранее приготовленный лук и перемешайте.

Подавайте картофель горячей, посыпанной зеленью по желанию.

Фото: freepik

Для того, чтобы картофель по-крестьянски с корочкой был совершенным, соблюдайте несколько правил:

лучше использовать картофель сорта, предназначенный именно для жарки

жарьте картофель при более высокой температуре, чтобы создать хрустящую корочку

нарежьте картофель ровными кусочками, это поможет обеспечить равномерное приготовление.

Печеный картофель по-крестьянски в духовке (или в мультиварке) с чесноком

Ингредиенты:

картофель – 500 г

чеснок – 4-5 зубчиков (чем больше чеснока, тем острее будет блюдо)

подсолнечное масло – 2-3 столовых ложки

розмарин – 2-3 веточки

соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление:

Хорошо промойте картошку, шкурку снимать не нужно. Отварите клубни около 15-20 минут до полуготовности. Далее картофель нужно просушить полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Порежьте каждый картофель на 4 равные части.

Включите духовку и нагрейте ее до 190-210 градусов.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите кусочки картофеля в один слой.

Добавьте в картофель соль и перец по вкусу. Выжмите сверху частиц для насыщенного вкуса и аромата.

Запекайте блюдо в течение 10-20 минут до румяной корочки.

Картофель по крестьянски с чесноком в духовке готов!

Фото: freepik