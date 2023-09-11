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Картофель по-крестьянски: рецепт с идеальной корочкой

11 сентября, 2023 понедельник
12:00

Картофель по-крестьянски в духовке или поджаренный на сковородке: разберем несколько самых популярных рецептов любимого блюда почти каждого украинца

Как приготовить картофель по-крестьянски так, чтобы у нее была тонкая хрустящая корочка и оставалась мягкой внутри?

Раскроем все секреты приготовления идеального картофеля с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Это простое, но вкусное блюдо, которое часто подают как гарнир к мясным блюдам, или как самостоятельный ужин.

Картофель по-крестьянски на сковороде, ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт.
  • репчатый лук – 2-3 шт.
  • растительное масло – 3 столовые ложки
  • соль, перец и т.д. специи (паприка, куркума) по вкусу
  • сухой чеснок – 1 чайная ложка (без горки)
  • петрушка, укроп или руккола (для подачи)

Картофель по-крестьянски - простой рецепт приготовления:

  • Тщательно промойте картофель (очищать кожуру не нужно). Далее, просушите клубни полотенцем.
  • Среднего размера картофелины нужно порезать вдоль на равные кусочки (разрежьте сначала пополам, а затем каждую половинку нужно разрезать еще на 3-4 кусочка).
  • В емкости перемешать специи и соль с картофелем (чтобы каждая сторона равномерно прожарилась).
  • Очистите и нарежьте пол кольцами.
  • В сковороду с толстым дном налейте растительное масло и хорошо разогрейте.
  • Жарьте на среднем огне лук до золотистой корочки около 5 минут. После проверки на готовность отложите лук в другую емкость.
  • В сковороду можно добавить еще растительные масла и также хорошо разогреть. Прожариваем картофель на огне больше среднего, перемешивая каждые 2-3 минуты. Ориентировочное время приготовления – 20 минут, в зависимости от вашей плиты и сорта самого картофеля.
  • Когда картофель готов и приобретет хрустящую корочку, добавьте ранее приготовленный лук и перемешайте.
  • Подавайте картофель горячей, посыпанной зеленью по желанию.

Фото: freepik

Для того, чтобы картофель по-крестьянски с корочкой был совершенным, соблюдайте несколько правил:

  • лучше использовать картофель сорта, предназначенный именно для жарки
  • жарьте картофель при более высокой температуре, чтобы создать хрустящую корочку
  • нарежьте картофель ровными кусочками, это поможет обеспечить равномерное приготовление.

Печеный картофель по-крестьянски в духовке (или в мультиварке) с чесноком

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • чеснок – 4-5 зубчиков (чем больше чеснока, тем острее будет блюдо)
  • подсолнечное масло – 2-3 столовых ложки
  • розмарин – 2-3 веточки
  • соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Хорошо промойте картошку, шкурку снимать не нужно. Отварите клубни около 15-20 минут до полуготовности. Далее картофель нужно просушить полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
  • Порежьте каждый картофель на 4 равные части.
  • Включите духовку и нагрейте ее до 190-210 градусов.
  • Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите кусочки картофеля в один слой.
  • Добавьте в картофель соль и перец по вкусу. Выжмите сверху частиц для насыщенного вкуса и аромата.
  • Запекайте блюдо в течение 10-20 минут до румяной корочки.

Картофель по крестьянски с чесноком в духовке готов!

Фото: freepik

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