Картофель по-крестьянски: рецепт с идеальной корочкой
Картофель по-крестьянски в духовке или поджаренный на сковородке: разберем несколько самых популярных рецептов любимого блюда почти каждого украинца
Как приготовить картофель по-крестьянски так, чтобы у нее была тонкая хрустящая корочка и оставалась мягкой внутри?
Раскроем все секреты приготовления идеального картофеля с насыщенным вкусом и идеальной текстурой. Это простое, но вкусное блюдо, которое часто подают как гарнир к мясным блюдам, или как самостоятельный ужин.
Картофель по-крестьянски на сковороде, ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- репчатый лук – 2-3 шт.
- растительное масло – 3 столовые ложки
- соль, перец и т.д. специи (паприка, куркума) по вкусу
- сухой чеснок – 1 чайная ложка (без горки)
- петрушка, укроп или руккола (для подачи)
Картофель по-крестьянски - простой рецепт приготовления:
- Тщательно промойте картофель (очищать кожуру не нужно). Далее, просушите клубни полотенцем.
- Среднего размера картофелины нужно порезать вдоль на равные кусочки (разрежьте сначала пополам, а затем каждую половинку нужно разрезать еще на 3-4 кусочка).
- В емкости перемешать специи и соль с картофелем (чтобы каждая сторона равномерно прожарилась).
- Очистите и нарежьте пол кольцами.
- В сковороду с толстым дном налейте растительное масло и хорошо разогрейте.
- Жарьте на среднем огне лук до золотистой корочки около 5 минут. После проверки на готовность отложите лук в другую емкость.
- В сковороду можно добавить еще растительные масла и также хорошо разогреть. Прожариваем картофель на огне больше среднего, перемешивая каждые 2-3 минуты. Ориентировочное время приготовления – 20 минут, в зависимости от вашей плиты и сорта самого картофеля.
- Когда картофель готов и приобретет хрустящую корочку, добавьте ранее приготовленный лук и перемешайте.
- Подавайте картофель горячей, посыпанной зеленью по желанию.
Фото: freepik
Для того, чтобы картофель по-крестьянски с корочкой был совершенным, соблюдайте несколько правил:
- лучше использовать картофель сорта, предназначенный именно для жарки
- жарьте картофель при более высокой температуре, чтобы создать хрустящую корочку
- нарежьте картофель ровными кусочками, это поможет обеспечить равномерное приготовление.
Печеный картофель по-крестьянски в духовке (или в мультиварке) с чесноком
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- чеснок – 4-5 зубчиков (чем больше чеснока, тем острее будет блюдо)
- подсолнечное масло – 2-3 столовых ложки
- розмарин – 2-3 веточки
- соль и перец по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Хорошо промойте картошку, шкурку снимать не нужно. Отварите клубни около 15-20 минут до полуготовности. Далее картофель нужно просушить полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Порежьте каждый картофель на 4 равные части.
- Включите духовку и нагрейте ее до 190-210 градусов.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите кусочки картофеля в один слой.
- Добавьте в картофель соль и перец по вкусу. Выжмите сверху частиц для насыщенного вкуса и аромата.
- Запекайте блюдо в течение 10-20 минут до румяной корочки.
Картофель по крестьянски с чесноком в духовке готов!
Фото: freepik
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