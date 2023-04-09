Картины военной ВСУ путешествуют по миру и рассказывают о событиях в Украине
Ирина ездит на фронт, фотографирует военных на передовой, а также собирает доказательства преступлений РФ
Об этом Ирина рассказала в программе "Война и волонтеры" с Кристиной Парубий на канале Эспрессо.
Ирина в гражданской жизни была художницей. В прошлом году девушка отправилась в армию, а ее картины о войне путешествуют по миру и рассказывают о событиях в Украине.
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"На наших картинах нет изображений крови, погибших, они проходят цензуру там, где не проходят фотографии, изображающие украинские реалии, - рассказывает Ирина. - Но мы в описаниях рассказываем о событиях, которым посвящена картина. Таким образом люди, читая описание, ищут информацию в сети интернет об этом событии. Бывали случаи, что за рубежом с картин узнавали информацию, которую в их СМИ не показывали. Поэтому мы можем рассказать миру, что у нас на самом деле происходит".
По словам Ирины, картины несколько раз были в Японии. Японцы были поражены происходящим в Украине.
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"К примеру, у нас есть картина, которая посвящена девушкам с оккупированных территорий. Рассказывает о том, что с ними происходит в оккупации. Проблема изнасилования поразила иностранцев, они не могли поверить, что такое действительно происходит в Украине", - подытожила Ирина.
- Напомним, Ирина рассказала, как влияет фотография на эмоциональное состояние военных .
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