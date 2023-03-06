Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Правительство определило МКИП органом, отвечающим за эти изъятые культурные ценности. Значительная часть из переданных 537 предметов составляет высокую культурную и художественную ценность, говорят в министерстве.

"Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе потерпевшим разрушения в результате российской агрессии и тех, которые ограбили россияне", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.

В настоящее время взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины. Далее МКИП должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.

Среди изъятых ценностей:

картины известных художников, в частности "Вид Феодосии в лунную ночь" Айвазовского, "Вид на долину Анио у Тиволи" Моргенштерна и другие

книги – Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником И. Федоровым в 1574 году в г. Львов и другие

иконы – "Богоматерь Скоропослушница", выполненная в начале XIX века в г. Афон, "Воскресение Христово с праздниками", выполненная в конце XIX века, "Богородица Казанская", выполненная в XIХ веке в России, "Христос Вседержитель", выполненная в конце начала ХХ столетия, "Троица Ветхозаветная", выполнена в конце ХVІІІ – начале ХІХ века в мастерской Киево-Печерской лавры;

вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль "Образ Казанской Богоматери", набор памятных медалей "В память 200-летия победы в войне 1812", мощевик с мощами святого Виктора, 61 письмо "Специальной карты Европейской России" (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей), автора И.А. Стрельбицкого, исполненный в 1921 году в России, горшок периода Трипольской культуры.

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