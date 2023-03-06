Картины, иконы, книги и мощи: в музеи передадут культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
В рамках санкций, примененных к Виктору Януковичу, Высший антикоррупционный суд передал в собственность государства 537 предметов – историко-культурные и материальные ценности из резиденции "Межигорье" и охотничьего дома "Сухолучье". Их передадут в украинские музеи
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Правительство определило МКИП органом, отвечающим за эти изъятые культурные ценности. Значительная часть из переданных 537 предметов составляет высокую культурную и художественную ценность, говорят в министерстве.
"Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе потерпевшим разрушения в результате российской агрессии и тех, которые ограбили россияне", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.
В настоящее время взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины. Далее МКИП должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.
Среди изъятых ценностей:
- картины известных художников, в частности "Вид Феодосии в лунную ночь" Айвазовского, "Вид на долину Анио у Тиволи" Моргенштерна и другие
- книги – Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником И. Федоровым в 1574 году в г. Львов и другие
- иконы – "Богоматерь Скоропослушница", выполненная в начале XIX века в г. Афон, "Воскресение Христово с праздниками", выполненная в конце XIX века, "Богородица Казанская", выполненная в XIХ веке в России, "Христос Вседержитель", выполненная в конце начала ХХ столетия, "Троица Ветхозаветная", выполнена в конце ХVІІІ – начале ХІХ века в мастерской Киево-Печерской лавры;
- вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль "Образ Казанской Богоматери", набор памятных медалей "В память 200-летия победы в войне 1812", мощевик с мощами святого Виктора, 61 письмо "Специальной карты Европейской России" (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей), автора И.А. Стрельбицкого, исполненный в 1921 году в России, горшок периода Трипольской культуры.
14 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд по иску Минюста взыскал в пользу государства недвижимое и другое имущество Виктора Януковича
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