Картины и скульптуры покойного соучредителя Microsoft продали за $1,5 млрд
Художественную коллекцию по картинам и скульптурам покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена продали за рекордные $1,5 миллиарда
Об этом информирует BBC .
Коллекцию соучредителя Microsoft Пола Аллена продали за 1,5 миллиарда долларов. Работы Винсента Ван Гога, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Сезанна и Густава Климта продавали отдельно – каждая стоила более $100 миллионов.
Самым дорогим произведением искусства стала работа Жоржа-Пьера Сера в 1888 году. Ее продали за $149,2 миллиона.
Работа Сера "Les Poseuses, Ensemble" (уменьшенная версия) 1888 года получила самую высокую цену - 149 миллионов долларов
Среди работ-рекордсменов были произведения - "Сад с кипарисами" Ван Гога, который продали за $117,2 млн, "Материнство II" Гогена - за $105,7 млн и "Березовый лес" Климта - за $104,6 млн.
По данным аукционного дома Christie's, это были самые большие художественные торги в истории.
Общая стоимость коллекции Аллена побила рекорд, установленный в начале 2022 года. Тогда коллекцию зажиточной пары из Нью-Йорка было продано за $922 млн.
Картина Поля Сезанна "Монтань Сент-Виктуар" была продана за 138 миллионов долларов
Картина Гогена Материнство II была продана за 106 миллионов долларов
Справочно. Пол Аллен основал Microsoft в 1975 году вместе с другом детства Биллом Гейтсом. Аллен скончался в 2018 году после продолжительной борьбы с лимфомой.
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