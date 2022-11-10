Картины и скульптуры покойного соучредителя Microsoft продали за $1,5 млрд

Об этом информирует BBC .

Коллекцию соучредителя Microsoft Пола Аллена продали за 1,5 миллиарда долларов. Работы Винсента Ван Гога, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Сезанна и Густава Климта продавали отдельно – каждая стоила более $100 миллионов.

Самым дорогим произведением искусства стала работа Жоржа-Пьера Сера в 1888 году. Ее продали за $149,2 миллиона.

Работа Сера "Les Poseuses, Ensemble" (уменьшенная версия) 1888 года получила самую высокую цену - 149 миллионов долларов

Среди работ-рекордсменов были произведения - "Сад с кипарисами" Ван Гога, который продали за $117,2 млн, "Материнство II" Гогена - за $105,7 млн и "Березовый лес" Климта - за $104,6 млн.

По данным аукционного дома Christie's, это были самые большие художественные торги в истории.

Общая стоимость коллекции Аллена побила рекорд, установленный в начале 2022 года. Тогда коллекцию зажиточной пары из Нью-Йорка было продано за $922 млн.

Картина Поля Сезанна "Монтань Сент-Виктуар" была продана за 138 миллионов долларов

Картина Гогена Материнство II была продана за 106 миллионов долларов

Справочно. Пол Аллен основал Microsoft в 1975 году вместе с другом детства Биллом Гейтсом. Аллен скончался в 2018 году после продолжительной борьбы с лимфомой.