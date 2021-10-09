Картину с музой Пикассо продали на аукционе Sotheby's за $24,6 млн
Картину французского художника Пабло Пикассо "Женщина на корточках" продали на аукционе Sotheby's в Гонконге за $24,6 млн
Об этом сообщает аукцион Sotheby's в twitter.
Картина, на которой художник в 1954 году изобразил свою жену Жаклин Рок, ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн.
Жаклин Рок - вторая жена Пабло Пикассо. Их брак продлился 11 лет, до самой смерти Пикассо, создавшего более 400 ее портретов.
Также на торгах за $10,3 млн была продана картина "Спящая обнаженная" китайско-французского абстракциониста Санью. За $9 млн с молотка ушел натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.
Одной из самых дорогих картин Пабло Пикассо является картина "Алжирские женщины", которая была продана в мае 2015 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $180 млн.
- Напомним, 14 мая на аукционе Christie's картину художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 млн.
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