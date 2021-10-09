Картину с музой Пикассо продали на аукционе Sotheby's за $24,6 млн

Об этом сообщает аукцион Sotheby's в twitter.

Картина, на которой художник в 1954 году изобразил свою жену Жаклин Рок, ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн.

Жаклин Рок - вторая жена Пабло Пикассо. Их брак продлился 11 лет, до самой смерти Пикассо, создавшего более 400 ее портретов.

Также на торгах за $10,3 млн была продана картина "Спящая обнаженная" китайско-французского абстракциониста Санью. За $9 млн с молотка ушел натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Одной из самых дорогих картин Пабло Пикассо является картина "Алжирские женщины", которая была продана в мае 2015 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $180 млн.

