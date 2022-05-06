Картину Примаченко об аварии на ЧАЭС продали на аукционе за $500 тыс., деньги передадут в помощь ВСУ
Картину Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока", уцелевшую в разрушенном россиянами музее, продали на благотворительном аукционе за $500 тыс.
Об этом свидетельствует трансляция аукциона Благотворительного фонда Сергея Притулы.
Победителем стал 35-й участник, купивший картину за $500 тыс. Стартовая цена картины составила $5 тыс.
Семья коллекционера Игоря Понамарчука и историка искусства Дарьи Добриян, также являющихся волонтерами, передали эту работу художницы Фонду Сергея Притулы. Семья Марии Примаченко отказалась от роялти с продажи картины в пользу ВСУ.
Мария Примаченко написала "Цветы выросли около четвертого энергоблока" в 1990 году. Картина - одной из серии работ художницы, посвященных катастрофе на ЧАЭС. Она уцелела во время наступления оккупантов на Иванков Киевской области, когда там сгорел историко-краеведческий музей. В нем находилось около 25 картин Марии Примаченко. Часть из них была спасена.
- В феврале во время наступления российских оккупационных войск в Киевской области сгорел Иванковский историко-краеведческий музей, где хранились картины Марии Примаченко.
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