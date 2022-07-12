Карта уничтожения российских военных баз 2-11 июля
После того как украинские военные получили новое высокоточное оружие от США, в том числе реактивную артиллерию HIMARS, склады, командные пункты и военные базы россиян по линии фронта начали взрываться по несколько раз в день. Предлагаем карту достижений ВСУ за 10 дней
2 июля – Попасная (Луганщина), взрыв боеприпасов
3 июля – Мелитополь (Запорожье), 2 удара по военным базам РФ
4 июля – Снежное (Донечина), военная база РФ
5 июля – Донецк, взрыв базы РФ в "Камаз-Центре"
5 июля – Кадиевка (Луганщина), взрыв нескольких складов боеприпасов
6 июля – Большой Бурлук (Харьковщина), взрыв базы РФ
6 июля – Макеевка (Донечина), взрыв базы РФ
6 июля – Херсон, взрыв нескольких складов боеприпасов
6 июля – Донецк, взрыв склада боеприпасов
7 июля – Донецк, взрыв нефтебазы
8 июля – Шахтерск (Донечина), взрыв нескольких складов боеприпасов
8 июля – Новая Каховка (Херсонщина), взрыв нескольких складов боеприпасов
9 июля – Алчевск (Луганщина), взрыв боеприпасов
9 июля – Шахтерск, (Донецкая область), взрыв складов боеприпасов
9 июля – Иловайск, (Донецкая область), взрыв склада боеприпасов
9 июля – Крестовка, (Донецкая область), взрыв склада боеприпасов
9 июля – Ирмино (Луганщина), взрыв склада боеприпасов
9 июля – Харцызск (Донецкая область), взрыв склада боеприпасов
9 июля – Чернобаевка (Херсонщина), взрыв боеприпасов
10 июля – Херсон. Удар по воинской части росгвардии
10 июля – Донецк, Киевский, Иловайский, Калининский район. Взрыв 8-ми складов боеприпасов
10 июля – Чистяково (Донечина), взрыв склада боеприпасов
11 июля – Луганск, взрыв боеприпасов
11 июля – Таврийск (Херсонщина), взрыв базы РФ
11 июля – Новая Каховка, взрыв склада боеприпасов
11 июля – Токмак (Запорожье), взрыв боеприпасов
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