Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в Дии

Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на нашу энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости - мест, где всегда есть свет, тепло и связь", - напомнил он.

По его словам, после окончания отопительного сезона власти продолжали совершенствовать сеть. Министерству было поручено цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в Дии.

"Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что запустить проект планируется к началу отопительного сезона.