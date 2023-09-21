Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в Дии
До начала нового отопительного сезона в Украине планируют запустить новый сервис в Дии, в котором будет вся важная информация о Пунктах несокрушимости
Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
"Прошлой осенью, после начала воздушных атак России на нашу энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости - мест, где всегда есть свет, тепло и связь", - напомнил он.
По его словам, после окончания отопительного сезона власти продолжали совершенствовать сеть. Министерству было поручено цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в Дии.
"Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что запустить проект планируется к началу отопительного сезона.
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Правительство еще в августе поручило местным властям навести порядок в Пунктах несокрушимости, учитывая приближение осенне-зимнего периода. 12 сентября Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.
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