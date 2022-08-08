Карта опасных территорий, уведомления о подозрительных объектах, справочник: заработало приложение минной безопасности MineFree

Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.

Приложение разработано в максимально удобной форме для использования гражданами разных возрастов. Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно усовершенствовать его возможности.

Благодаря приложению каждый, кто установит его, сможет просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС.

Кроме этого, пользователи будут получать уведомления в случае приближения к опасному объекту, а также могут сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Также в приложении есть возможность ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором содержатся фото и описания взрывоопасных предметов.

Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.

Приложение можно загрузить из App Store и Google Play.

Со 2 августа приложение "Воздушная тревога" начало извещать также о химической и радиационной опасности.

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