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Карта боевых действий за период 6-13 июня: первые успехи большого контрнаступления

14 июня, 2023 среда
11:58
карта военных действий

Украинское контрнаступление началось 4 июня. И в этот же день были освобождены первые села на Запорожье и в Донецкой области. На южном фронте контрнаступление идет успешнее, однако у Бахмута также есть позитивные результаты

Контрнаступление ВСУ на южном фронте

Генштаб объявил режим тишины, а российские паблики распространяют либо откровенную дезинформацию, либо разводят панику, как будто ВСУ уже под Москвой, поэтому информация о реальном положении дел на фронте поступает с опозданием в 4-5 дней. Однако можно выделить ключевые тенденции первой фазы контрнаступления.

Контрнаступление началось на пяти главных направлениях: Васильевском, Ореховском, Гуляйпольском, Угледарском и Старомлыновском . В начале наступления Генштаб не привлек большого количества подразделений, а ограничился тремя бригадами в неполном составе. Другие ожидают благоприятного момента. Многими кинжальными ударами ВСУ удалось совершить множественные прорывы первой линии обороны почти на всей двухсоткилометровой линии фронта, от Каменского до Угледара. Наступление в большинстве своем осуществлялось ночью, таким образом ВСУ использовали преимущество в приборах ночного видения на современной западной бронетехнике.

карта оборонних ліній ЗС РФ_1306

6 июня оккупанты совершили еще одно геноцидное военное преступление – подорвали дамбу Каховской ГЭС на Днепре, чтобы сделать невозможным украинское наступление на левобережье Херсонщины и одновременно высвободить 13-15 тыс. своих солдат для остановки нашего контрнаступления на Запорожье.

Наступление ВСУ началось между Лобковым и Нестерянкой на Васильевском направлении, а также вблизи Новодаровки и Старомлыновки . Оккупанты давно ожидали контрнаступления, поэтому ударили "из всех стволов", а потом долго хвастались, что остановили контрнаступление. Между тем ВСУ успешно продвигались по обоим берегам реки Мокрые Ялы к югу от Великой Новоселки . Впоследствии Генштаб подтвердил, что на этом направлении Силы обороны освободили Нескучное, Благодатное и Сторожевое , а через несколько дней еще и Макаровку .

7 июня враг попытался совершить контратаку, привлекая для этого целую 127-ю мотострелковую дивизию, а это около 10 тыс. солдат, наступавших одновременно к северо-западу и востоку от Старомайорска . Впрочем, одна часть оккупантов была разбита в засаде под Сторожевым , а другая спаслась бегством возле Урожайного . Преследуя врага, в течение нескольких дней ВСУ освободили почти весь выступ между Великой Новоселкой и Старомлыновкой и начали штурм последней. Взорванная плотина 5 км южнее села Ключевое не только не остановила наступление нашего войска, но и нанесла еще больше вреда оккупантам. 13 июня ВСУ зашли в Старомлыновку , где все еще продолжается зачистка села. За неделю на этом участке фронта нашим героям удалось освободить территорию на 13 км вглубь оккупированной территории и 25 км в ширину.

карта бойових дій_1306

На соседнем Угледарском направлении ВСУ ударили в направлении Волновахи , которая является стратегически важным городом, так как расположена на господствующей возвышенности, с которой открывается путь на Мариуполь . Через нее пролегает железнодорожное и автомобильное сообщение, в то же время остатки этого города достаточно хорошо укреплены. Информации об этом участке фронта немного, однако известно, что Силы обороны прошли первую линию траншей и ведут бои в районе Благодатного , что в 7 км от предыдущей линии фронта.

Между Гуляйполем и Пологами ВСУ осуществляют наступление на села Федоровка, Инженерное и Новофедоровка , лежащие восточнее и западнее хорошо укрепленных Пологов , обходя таким образом город с флангов. О глубине продвижения на этом участке фронта пока не известно. Однако оккупанты в Пологах очень паникуют и уже обсуждают варианты отхода.

карта бойових дій_1306

Линия обороны рашистов между Ореховым и Каменским является наиболее плотной, поэтому продвижение ВСУ на этом участке довольно проблематично. И все же с Новоданиловки Силы обороны сумели продавить врага на семикилометровом участке и прижать его к окрестностям села Роботино . Еще западнее тяжелые бои продолжаются в районе сел Пятихатки и Луговое . В последнем, кстати, наши артиллеристы уничтожили секретное подразделение вражеской разведки.

Множественность наступления на протяженности 200 км не позволяет оккупантам правильно использовать свои резервы. Россияне не могут угадать, где же происходит главный удар, а потому разрываются в разные стороны. Впрочем, резервы у них еще есть, а также хорошо подготовлены вторая и третья линии обороны.

Уничтожение тылов на юге Украины

Пока российские резервы спешат на помощь, чтобы закрыть дыры на фронте, наша артиллерия уничтожает их на марше и продолжает бить по складам и штабам. Так, после удара по штабу 35-й армии погиб генерал-майор Горячев, еще один штаб ВСУ уничтожен в селе Счастливцево на Арабатской стрелке. Между Белозеркой и Энергодаром ВСУ ликвидировали колонну вражеской техники, а ударами HIMARS и Storm Shadow поразили цели в Бердянском порту, склады в Ольгинке, что возле Волновахи, в Луганске, Донецке, Мелитополе и других городах Запорожья и Донецкой области. Тем временем партизаны взорвали участок железной дороги возле Акимовки на окраинах Мелитополя, тем самым усложнив поставки боеприпасов из Крыма.

карта бойових дій_1306

Контрнаступление в Бахмуте

Несмотря на то, что успехи нашего контрнаступления на Бахмутском направлении не так стремительны, как на южном фронте, оборона и здесь существенно более плотная. За неделю ВСУ подошли вплотную к Берховке, проломив 1,5 км фронтовой линии. В районе Клещиевки Силы обороны освободили 3,5 км и заняли несколько важных опорных пунктов. Наши военные уверяют, что для установления полного контроля над всеми господствующими высотами осталось совсем немного.

карта бойових дій_1306

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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