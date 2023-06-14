Контрнаступление ВСУ на южном фронте

Генштаб объявил режим тишины, а российские паблики распространяют либо откровенную дезинформацию, либо разводят панику, как будто ВСУ уже под Москвой, поэтому информация о реальном положении дел на фронте поступает с опозданием в 4-5 дней. Однако можно выделить ключевые тенденции первой фазы контрнаступления.

Контрнаступление началось на пяти главных направлениях: Васильевском, Ореховском, Гуляйпольском, Угледарском и Старомлыновском . В начале наступления Генштаб не привлек большого количества подразделений, а ограничился тремя бригадами в неполном составе. Другие ожидают благоприятного момента. Многими кинжальными ударами ВСУ удалось совершить множественные прорывы первой линии обороны почти на всей двухсоткилометровой линии фронта, от Каменского до Угледара. Наступление в большинстве своем осуществлялось ночью, таким образом ВСУ использовали преимущество в приборах ночного видения на современной западной бронетехнике.

6 июня оккупанты совершили еще одно геноцидное военное преступление – подорвали дамбу Каховской ГЭС на Днепре, чтобы сделать невозможным украинское наступление на левобережье Херсонщины и одновременно высвободить 13-15 тыс. своих солдат для остановки нашего контрнаступления на Запорожье.

Наступление ВСУ началось между Лобковым и Нестерянкой на Васильевском направлении, а также вблизи Новодаровки и Старомлыновки . Оккупанты давно ожидали контрнаступления, поэтому ударили "из всех стволов", а потом долго хвастались, что остановили контрнаступление. Между тем ВСУ успешно продвигались по обоим берегам реки Мокрые Ялы к югу от Великой Новоселки . Впоследствии Генштаб подтвердил, что на этом направлении Силы обороны освободили Нескучное, Благодатное и Сторожевое , а через несколько дней еще и Макаровку .

7 июня враг попытался совершить контратаку, привлекая для этого целую 127-ю мотострелковую дивизию, а это около 10 тыс. солдат, наступавших одновременно к северо-западу и востоку от Старомайорска . Впрочем, одна часть оккупантов была разбита в засаде под Сторожевым , а другая спаслась бегством возле Урожайного . Преследуя врага, в течение нескольких дней ВСУ освободили почти весь выступ между Великой Новоселкой и Старомлыновкой и начали штурм последней. Взорванная плотина 5 км южнее села Ключевое не только не остановила наступление нашего войска, но и нанесла еще больше вреда оккупантам. 13 июня ВСУ зашли в Старомлыновку , где все еще продолжается зачистка села. За неделю на этом участке фронта нашим героям удалось освободить территорию на 13 км вглубь оккупированной территории и 25 км в ширину.

На соседнем Угледарском направлении ВСУ ударили в направлении Волновахи , которая является стратегически важным городом, так как расположена на господствующей возвышенности, с которой открывается путь на Мариуполь . Через нее пролегает железнодорожное и автомобильное сообщение, в то же время остатки этого города достаточно хорошо укреплены. Информации об этом участке фронта немного, однако известно, что Силы обороны прошли первую линию траншей и ведут бои в районе Благодатного , что в 7 км от предыдущей линии фронта.

Между Гуляйполем и Пологами ВСУ осуществляют наступление на села Федоровка, Инженерное и Новофедоровка , лежащие восточнее и западнее хорошо укрепленных Пологов , обходя таким образом город с флангов. О глубине продвижения на этом участке фронта пока не известно. Однако оккупанты в Пологах очень паникуют и уже обсуждают варианты отхода.

Линия обороны рашистов между Ореховым и Каменским является наиболее плотной, поэтому продвижение ВСУ на этом участке довольно проблематично. И все же с Новоданиловки Силы обороны сумели продавить врага на семикилометровом участке и прижать его к окрестностям села Роботино . Еще западнее тяжелые бои продолжаются в районе сел Пятихатки и Луговое . В последнем, кстати, наши артиллеристы уничтожили секретное подразделение вражеской разведки.

Множественность наступления на протяженности 200 км не позволяет оккупантам правильно использовать свои резервы. Россияне не могут угадать, где же происходит главный удар, а потому разрываются в разные стороны. Впрочем, резервы у них еще есть, а также хорошо подготовлены вторая и третья линии обороны.

Уничтожение тылов на юге Украины

Пока российские резервы спешат на помощь, чтобы закрыть дыры на фронте, наша артиллерия уничтожает их на марше и продолжает бить по складам и штабам. Так, после удара по штабу 35-й армии погиб генерал-майор Горячев, еще один штаб ВСУ уничтожен в селе Счастливцево на Арабатской стрелке. Между Белозеркой и Энергодаром ВСУ ликвидировали колонну вражеской техники, а ударами HIMARS и Storm Shadow поразили цели в Бердянском порту, склады в Ольгинке, что возле Волновахи, в Луганске, Донецке, Мелитополе и других городах Запорожья и Донецкой области. Тем временем партизаны взорвали участок железной дороги возле Акимовки на окраинах Мелитополя, тем самым усложнив поставки боеприпасов из Крыма.

Контрнаступление в Бахмуте

Несмотря на то, что успехи нашего контрнаступления на Бахмутском направлении не так стремительны, как на южном фронте, оборона и здесь существенно более плотная. За неделю ВСУ подошли вплотную к Берховке, проломив 1,5 км фронтовой линии. В районе Клещиевки Силы обороны освободили 3,5 км и заняли несколько важных опорных пунктов. Наши военные уверяют, что для установления полного контроля над всеми господствующими высотами осталось совсем немного.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.