Бахмут

На фронте устойчивая тенденция к уменьшению российских атак почти наполовину. Из них около 30 в сутки ведутся на бахмутовском фронте.

Ориентировочно 2/3 города-крепости уже находятся в руках окупантов. Эта часть Бахмута в основном уничтожена, например здание городского совета, или настолько повреждена, что Силы Обороны не могут содержать разрушенные кварталы. Через неделю оккупантам удалось продвинуться вдоль правого берега Бахмутовки в центр города. ВСУ отошли из кварталов в центре, которые прилегали к реке, поскольку они стали простреливаться с трех сторон. Уличные бои ведутся на границе улиц Бахмутской, Широкой и Садовой, а фронт в городе растянулся более чем на 7 километров. Навстречу этой группировке рашистов двигалась северная группировка, которая также намерена пробиться в центральные кварталы, однако пока застряла в районе железнодорожного вокзала .

Россияне начали применять так называемую новую тактику, которая заключается в том, что они направляют все свои имеющиеся ресурсы на конкретный квартал и бьют по нему, пока не уничтожат до основания, а ВСУ не отойдут на другие позиции. Например, такой точкой приложения усилий сейчас улица Центральная. Захватив ее, рашисты хотят создать угрозу локального оцепления Сил Обороны в центральных кварталах города.

Вместо этого ВСУ продолжают перемалывать врага как в ближнем бою, так и наводя артиллерию на места его скопления. Так на днях "Точка-У" разнесла здание промышленного комплекса АЗОМ на севере Бахмута, где оккупанты сконцентрировали силы для нового штурма.

В то же время, наши военные оставляют за собой возможность постепенного ухода через западный район Бахмута, где создан коридор шириной более 3 км. Попытки захватчиков перебить этот коридор, штурмуя Ивановское и Хромово, закончились успешными контратаками наших военных, отвергших врага на прежние позиции.

Согласно еще одному плану рашистов, они хотят прорваться через Богдановку в Часов Яр, который расположен на господствующей высоте и является главным форпостом, прикрывающим западные ворота Бахмута. Однако эти планы врага далеки от реализации, ведь их силы на этом этапе существенно истощены, а новых подкреплений пока нет откуда брать. Некоторые командиры ВСУ уже заявляют, что вскоре у них появится возможность отразить оккупированные районы Бахмута.

Авдеевка и окрестности Донецка

Несмотря на все попытки врага оцепить Авдеевку, в течение недели им не удалось продвинуться даже на 100 метров. В то же время Силы Обороны сумели отбросить оккупантов на более чем километр на дороге от оккупированных Песков до Первомайского. Также успехом увенчалось наше локальное контрнаступление возле села Победа, что на южном фронте Марьинки .

В течение недели было немало информации о том, что рашисты концентрируют свои артиллерийские силы, а также беспилотники с тепловизорами возле Кременной, чтобы продолжить наступление на Торское . Поэтому этот участок фронта вскоре станет еще более активным.

Итоги марта

Первый месяц весны стал последним месяцем так называемого масштабного наступления россиян, которое для них закончилось только взятием Соледара и части Бахмута. На других участках фронта оккупанты потерпели тотальное поражение. В марте ВСУ обновили рекорд ликвидированных оккупантов – более 24 тысяч. Если учесть еще раненых и пленных, то выяснится, что россияне теряют в месяц около 50 тысяч солдат, а отправить на фронт могут только 20 тысяч свежего мяса.

Кроме того, интересной тенденцией марта стали значительные успехи в уничтожении вражеской артиллерии. Ликвидировано 290 артсистем и еще 48 реактивной артиллерии. В последний раз контрбатарейная борьба была столь успешной только в октябре, когда мы контратаковали на Херсонщине.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.