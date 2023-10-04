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Карта боевых действий за период 27 сентября – 3 октября: у Токмака началось решающее сражение резервов

4 октября, 2023 среда
11:05
карта военных действий

В Бахмуте и на южном фронте происходят чрезвычайно кровопролитные бои, результаты которых могут повлиять на все контрнаступление Украины

Карта войны с Россией в Луганской области, наступление на Купянск

Несмотря на относительное затишье на Луганщине и уменьшение наступательного давления со стороны рашистов, оккупанты начали бить КАБами по мостам на реке Оскол . Их целью является усложнение логистики сил ВСУ, которые ведут оборону на границе Луганской и Харьковской областей. За последнее время они уничтожили 4 моста, в том числе два в самом Купянске и еще два южнее, в районе Купянска-Узлового и Сенькового . Ранее были разбиты мосты, ведущие на Боровую и Двуречную .

Карта. Луганщина_0310

ВСУ пришлось устанавливать понтонные переправы, которые также находятся под огнем врага. Логично было бы предположить, что захватчики планируют новую наступательную операцию, однако сейчас у россиян иссякли ресурсы, чтобы возобновить наступление на многих участках фронта с целью прорыва их и выхода к реке Оскол.

Тем более что резервы в виде 25-й армии, которую недавно ввели на фронт, пришлось рассеять между Луганщиной и югом Украины. К тому же, ВС РФ так спешили, что не сумели мобилизовать необходимые 45-50 тыс. солдат и отправили в Украину вместо "армии" худенькую дивизию в составе 15-17 тыс. россиян.

Новости с южного фронта за неделю

О серьезной настроенности ВСУ на прорыв фронта в районе Новопрокоповки свидетельствует то, что здесь сейчас действуют 9 бригад, среди них 3 артиллерийских, 2 десантных, а также механизированные и пехотные. Ситуация на всех трех направлениях от Роботиного достаточно динамичная, ведь оккупанты понимают цену поражения в этой битве и тоже бросили сюда все имеющиеся резервы. Поскольку потери у рашистов достаточно велики, то они все время ищут новые ресурсы на других участках фронта.

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К югу от Работиного Силы обороны ведут бой уже за центральную часть Новопрокоповки , однако нет данных о том, что они сумели там закрепиться. Также продолжается битва за главную вершину 166 м в этом районе – нашим героям осталось преодолеть менее 100 метров, чтобы сбросить врага с господствующей высоты. С правого фланга, в районе села Копани , российские десантники возобновили контратаки и заставили наши войска отступить. Однако с левого фланга ВСУ продвинулись по дороге Н-08 в направлении на Новофедоровку , что к северу от Вербового , таким образом пытаясь вбить клин между гарнизонами в Новопокровке и Вербовом . Другая часть наших военных продолжает пробивать себе путь на западных окрестностях Вербового , а еще одна сражается за то, чтобы обойти село с юга.

Между тем, россияне принимают меры, чтобы в случае обрезания поставок через Крымский мост иметь возможность обеспечивать гарнизоны в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе . В частности, они начали строительство дороги и железной дороги из Донецка в Мариуполь в обход простреливаемой ВСУ Волновахи . Кроме того, аналогичные логистические артерии они ведут из Таганрога через Мариуполь и Бердянск, вплоть до Мелитополя.

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Карта активных боевых действий: контрнаступление у Бахмута

ВСУ на этой неделе продолжили наступление на юге от Бахмута . Наиболее кровопролитные бои происходят у Андреевки , где ВСУ пытаются удержать отбитые участки фронта с восточной стороны железнодорожной насыпи, а также в некоторых местах пытаются развить успех в направлении Одрадовки .

Одновременно с этим Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов в Курдюмовке . Местный гарнизон уже сильно обескровлен, так что если в ближайшие дни сюда не прибудет подкрепление, то ВСУ смогут наконец-то деоккупировать это стратегически важное для нас село.

Карта. Бахмут_0310

Рашисты вернули под Бахмут вагнеровцев и возобновили контрнаступления на Клещиевку . Пока бесполезно. Как следствие – руководство сменило генерал-лейтенанта Сычева, руководившего этим участком фронта. За ним приехали ребята в черной форме и вывезли в неизвестном направлении.

Карта военных действий в РФ: от Смоленска до Сочи

Ударные беспилотники ВСУ 1 октября атаковали Смоленский авиазавод, производивший ракеты Х-59. Достоверно известно, что в цель попали три из четырех дронов, а производственный процесс нарушен.

В этот же день другие украинские дроны ударили по аэродрому возле Сочи , где была стоянка вертолетов. Еще один удар ВСУ нанесли вблизи Джанкоя и в Севастополе . В Москве, Белгороде и Брянске звучала тревога, а ПВО сбивали беспилотники.

Удары наших дронов указывают союзникам на то, что ВСУ и без западных ракет могут уничтожать цели далеко в российском тылу. Вероятно, это может ускорить передачу Украине ракет ATACMS и Taurus.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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