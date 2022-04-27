Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11:00 27 апреля

Наступление российских войск: карта боевых действий

Ночью оккупанты из артиллерии обстреляли поселки Криворожского района, в частности Зеленодольскую общину. Под обстрел попали сам Зеленодольск , села Марьянское и Большая Костромка. Россияне попали в предприятие энергетической инфраструктуры.

К западу от Изюма противник завоевал село Заводы , за которое 4 дня шли бои, а также зашел в северо-восточную окраину Большой Камышевахи .

На Лиманском направлении россияне окончательно установили контроль над населенным пунктом Заречное.

А на Северодонецком направлении полностью захватили село Новотошковское в 25 км от Лисичанска.

Рашисты дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке.

Военная карта контрнаступления ВСУ

ВСУ ударили по позициям РФ на оккупированном о. Змеиный . В результате уничтожен пункт управления. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Потери кафиров на острове уточняются.

Вооруженные Силы Украины разбили позицию российских военных с бронетехникой в Запорожье .

Губернатор Белгородской области подтвердил взрыв на складе боеприпасов. Также произошли взрывы в Воронежской и Курской областях РФ.

В Луганской области в оккупированном Ирмине взорвался состав боеприпасов россиян.

За сутки уничтожены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, 3 БпЛА и 2 крылатые ракеты. Отбиты 9 атак оккупантов на востоке.

Гуманитарные коридоры: карта и города

Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что ООН готова стать гарантом гуманитарных коридоров в Мариуполе и Путин на это вроде бы согласился, но подтверждения нет.

В Украине официально пропавшими без вести числятся уже 16 тыс. человек.



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