Об этом Тина Кароль рассказала в интервью "Голос Америки".

Артистка отметила, что, по ее мнению, в целом у украинцев изменились ценности. И эти ценности повлияли на сегодняшнюю культуру. И культура влияет на ценности.

"Мы не имеем права сегодня расслабить этот патриотический градус", – сказала Тина Кароль.

Певица убеждена, что украинская музыка становится все более популярной. Отвечая на вопрос об артистах, ранее работавших с Россией, Тина Кароль сказала, что некоторые берут на себя ответственность за войну.

"Бадоев сразу сказал, что он виноват в этой войне. Не во вторжении, а именно в войне. Что он с 2014 года своими действиями потворствовал нарративу, что это внутренний конфликт", - привела слова режиссера Кароль.

Комментируя артистов, работавших с 2014 года на российском рынке, а сейчас захотевших вернуться в Украину, певица отметила, что это "игра".

"Сегодня они ищут оправдание из-за того, что народ их не принял, но это все бред. Сегодня для Украины это не значит ничего, хочешь делать что-то – делай. Те, кто хотел будто бы вернуться, мы сейчас видим, что это была игра", – добавила артистка.

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