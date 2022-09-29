Кароль рассказала о своем отношении к коллегам, выступавшим в России
Украинская певица Тина Кароль заявила, что артисты, ранее постоянно выступавшие в России, сейчас ищут себе оправдание, ведь украинцы их не принимают
Об этом Тина Кароль рассказала в интервью "Голос Америки".
Артистка отметила, что, по ее мнению, в целом у украинцев изменились ценности. И эти ценности повлияли на сегодняшнюю культуру. И культура влияет на ценности.
"Мы не имеем права сегодня расслабить этот патриотический градус", – сказала Тина Кароль.
Певица убеждена, что украинская музыка становится все более популярной. Отвечая на вопрос об артистах, ранее работавших с Россией, Тина Кароль сказала, что некоторые берут на себя ответственность за войну.
"Бадоев сразу сказал, что он виноват в этой войне. Не во вторжении, а именно в войне. Что он с 2014 года своими действиями потворствовал нарративу, что это внутренний конфликт", - привела слова режиссера Кароль.
Комментируя артистов, работавших с 2014 года на российском рынке, а сейчас захотевших вернуться в Украину, певица отметила, что это "игра".
"Сегодня они ищут оправдание из-за того, что народ их не принял, но это все бред. Сегодня для Украины это не значит ничего, хочешь делать что-то – делай. Те, кто хотел будто бы вернуться, мы сейчас видим, что это была игра", – добавила артистка.
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