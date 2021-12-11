Карлсен деклассировал россиянина и защитил звание чемпиона мира по шахматам
Норвежский шахматист Магнус Карлсен досрочно защитил звание чемпиона мира в матче против россиянина Яна Непомнящего
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шахматисты провели в Дубае (ОАЭ) 11 партию матча за мировую шахматную корону. Претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение, четвертое в титульной встрече. После 11 партий счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, поскольку даже три победы в оставшихся трех партиях не помогут россиянину сравнять счет.
Первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятый и 11-й Карлсен победил претендента на титул из России.
- Напомним, 8 декабря видео реакции норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на грубую ошибку россиянина Яна Непомнящего в очередной партии матча на первенство мира, за сутки набрало почти 300 тыс. просмотров .
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