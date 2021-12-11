Карлсен деклассировал россиянина и защитил звание чемпиона мира по шахматам

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Шахматисты провели в Дубае (ОАЭ) 11 партию матча за мировую шахматную корону. Претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение, четвертое в титульной встрече. После 11 партий счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, поскольку даже три победы в оставшихся трех партиях не помогут россиянину сравнять счет.

Первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятый и 11-й Карлсен победил претендента на титул из России.