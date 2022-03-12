Карл Бильдт: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии
Масштабы утрат свидетельствуют о полной непригодности российской армии.
Об этом заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что через две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", - написал он в своем Twitter.
- Напомним, по состоянию на 10 марта украинские военные уничтожили более 12 тыс. кафиров, более тысячи российских боевых машин и 335 танков.
- В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов .
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