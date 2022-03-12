Карл Бильдт: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии

Об этом заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что через две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", - написал он в своем Twitter.

И мои жертвы здесь в DC, что после двух weeks вверх к четверти ???????? military equipment in ???????? invasion has been destroyed or disabled. И remember from my old military days that military unit which has losses of third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB — Carl Bildt (@carlbildt) 11 марта 2022

Напомним, по состоянию на 10 марта украинские военные уничтожили более 12 тыс. кафиров, более тысячи российских боевых машин и 335 танков.

В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb