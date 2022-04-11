Каритас раздаст 20 000 продуктовых наборов пострадавшим от войны
Каритас Украины получил и распределит 152 тонны продуктов питания от Каритаса Германии. Это 20 000 фасованных продуктовых наборов
Груз с первой партией гуманитарной помощи уже поступил в Каритас Киев из немецкого города Мюнстер. Каритас Мюнстер привлек среди горожан 300 волонтеров, бережно фасовавших и упаковывающих продуктовые наборы, искренне желая помочь пострадавшим от войны украинцам.
1300 продуктовых наборов уже розданы жителям недавно деоккупированных городов и сел Киевщины - Ирпень, Гостомель, Буча, Бородянка, села Броварского района. Несмотря на то, что эти города потерпели большие разрушения и мародерства, а местное население - убийства и пытки, со стороны оккупационных войск, тысячи людей остаются в своих домах. Сейчас они нуждаются в всесторонней помощи в том числе и психологической.
Часть гуманитарной помощи направлена в 13 региональных Каритасов: Коломыя, Хмельницкий, Надворная, Львов, Дрогобыч, Жовква, Черновцы, Закарпатье, Полтава, Житомир, Запорожье, Каменское, Днепр. В этих регионах помощь будет предназначена для внутренне перемещенных лиц, нашедших здесь убежище, спасаясь от боевых действий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
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- Одесса
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