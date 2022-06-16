Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

Он подчеркнул, что в руках Украины безопасность всего евроатлантического пространства.

"В плане российской агрессии против Украины заявление было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", — заявил министр.

15 июня перед встречей в формате Рамштайн-3 Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине.

Также Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО, а при необходимости у него будет возможность обратиться к лидерам онлайн.

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