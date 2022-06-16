Карфаген будет уничтожен. Резников прокомментировал встречу с генсеком НАТО
Министр обороны Украины провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
Об этом Алексей Резников написал в Twitter.
Он подчеркнул, что в руках Украины безопасность всего евроатлантического пространства.
"В плане российской агрессии против Украины заявление было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", — заявил министр.
- 15 июня перед встречей в формате Рамштайн-3 Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине.
- Также Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО, а при необходимости у него будет возможность обратиться к лидерам онлайн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное