Кареты скорой, пожарные автомобили: Украина получила гуманитарную помощь от Финляндии
Украина 23 октября получила от правительства Финляндии 9 транспортных средств: 4 кареты скорой помощи, 3 пожарных автомобиля, автоцистерну и автоподъемник
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Часть техники из гуманитарного груза получат подразделения ГСЧС Украины.
"У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую победу: спасаем людей, ликвидируем последствия вражеской агрессии. Крайне важно, что мы не одни в этой борьбе. Уже неоднократно украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно те техника и оборудование, которые необходимы нам для работы в условиях войны, мы безгранично гордимся такими европейскими друзьями и в очередной раз выражаем благодарность финским партнерам за поддержку Украины", - отметил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.
- В августе Финляндия объявила о пакете военной помощи Украине, но не уточнила, что будет в нем. Общая стоимость помощи по состоянию на конец лета оценивалась более чем в 1,3 млрд евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.75Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное