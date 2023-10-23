Кареты скорой, пожарные автомобили: Украина получила гуманитарную помощь от Финляндии

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Часть техники из гуманитарного груза получат подразделения ГСЧС Украины.

"У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую победу: спасаем людей, ликвидируем последствия вражеской агрессии. Крайне важно, что мы не одни в этой борьбе. Уже неоднократно украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно те техника и оборудование, которые необходимы нам для работы в условиях войны, мы безгранично гордимся такими европейскими друзьями и в очередной раз выражаем благодарность финским партнерам за поддержку Украины", - отметил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.