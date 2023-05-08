Об этом заявили прокуратура Берлина и полиция, передает Spiegel.

Мужчину подозревают в том, что в 2021 и 2022 годах в двух случаях в реанимационном отделении пациентам сознательно вводили столь высокие дозы успокоительного, которые привели к смерти.