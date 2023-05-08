Кардиолога всемирно известной клиники Шарите задержали по подозрению в убийствах пациентов, – Spiegel
После смерти двух тяжелобольных пациентов по подозрению в убийстве задержали 55-летнего кардиолога всемирно известной немецкой клиники "Шарите"
Об этом заявили прокуратура Берлина и полиция, передает Spiegel.
Мужчину подозревают в том, что в 2021 и 2022 годах в двух случаях в реанимационном отделении пациентам сознательно вводили столь высокие дозы успокоительного, которые привели к смерти.
По словам прокурора, мужчину уволили из Шарите в августе 2022 года и начали внутреннее расследование.
"Срочное подозрение, являющееся важным юридическим требованием для выдачи ордера на арест, теперь может быть принято только после медицинского заключения", - отметил прокурор.
- Зимой специалисты немецкой клиники "Шарите" дистанционно проконсультировали пациентов с Франковщины.
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