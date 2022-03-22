Каратист, воюющий за Украину, решил продать олимпийскую награду, чтобы помочь ВСУ
Бронзовый призер Олимпиады-2020 по карате Станислав Горуна выразил готовность продать медаль Игр, чтобы помочь армии
Об этом сообщает Fanday.net.
По словам спортсмена, после полномасштабной российской агрессии вступившего в ряды ВСУ, медаль это всего лишь кусок металла и он готов продать ее.
"Если кто-то хочет приобрести – пожалуйста, обращайтесь! Результат зафиксирован! Медаль – это просто кусок металла", - сказал Горуна, который на Олимпиаде-2020 в Токио получил бронзовую награду.
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Напомним, 6 августа 2021 Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин весовой категории до 75 кг.
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