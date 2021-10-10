Карательная практика в "лучших" советских традициях, - МИД о принудительном направлении Джелялова в психушку
В МИД осудили принудительное направление арестованного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в психиатрическую больницу
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в twitter.
По ее словам, принудительное направление в психбольницу арестованного в Крыму Джелялова является карательной практикой в "лучших" советских традициях.
"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джапарова.
- 8 октября стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психиатрическую больницу .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное