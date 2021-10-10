Карательная практика в "лучших" советских традициях, - МИД о принудительном направлении Джелялова в психушку

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в twitter.

По ее словам, принудительное направление в психбольницу арестованного в Крыму Джелялова является карательной практикой в "лучших" советских традициях.

"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джапарова.

