Карантин: во Флоренции запретили вечерние прогулки по историческому центру
Мэр Флоренции Дарио Нарделли издал приказ о запрете прогулок по историческому центру города и прилегающих районах с 21:00 до 6:00
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN .
Это сделано во избежание скопления людей в условиях пандемии.
Нахождение в центральных районах Флоренции, включая популярные у туристов Санто-Спирито, Площадь Санта-Кроче, площадь у палаццо Строцци, возможно только, если люди сидят в кафе, ресторанах или барах.
Также запрещается есть и пить на ступеньках памятников культуры.
За нарушение требований, которые будут действовать до конца пандемии, придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро,
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