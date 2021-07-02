Карантин: во Флоренции запретили вечерние прогулки по историческому центру

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN .



Это сделано во избежание скопления людей в условиях пандемии.



Нахождение в центральных районах Флоренции, включая популярные у туристов Санто-Спирито, Площадь Санта-Кроче, площадь у палаццо Строцци, возможно только, если люди сидят в кафе, ресторанах или барах.



Также запрещается есть и пить на ступеньках памятников культуры.



За нарушение требований, которые будут действовать до конца пандемии, придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро,

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