Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, Закарпатье стало "оранжевым"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В Украине более половины областей - "красные", а Закарпатье перешло из "желтой" зоны в "оранжевую".



Наибольшее количество COVID-инфицированных на 100 тыс. населения – на Сумщине (1288), Хмельнитчине (1065), Херсонщине (1061).



Самый низкий этот показатель в Закарпатье (326) и в Кировоградской области (214).



В "красную" зону входят Киев и 16 областей:

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовская;

Волынская.

В "оранжевой" зоне находится шесть областей:

Винницкая;

Полтавская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая;

Закарпатская (от 9 ноября).

И только две области – "желтые": Кировоградская и Тернопольская.

Напомним, еще 8 ноября в "желтую" зону входило три региона Украины: Кировоградщина, Тернопольщина и Закарпатье.

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