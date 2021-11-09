Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, Закарпатье стало "оранжевым"
В "оранжевую" зону карантинных ограничений вошло Закарпатье
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине более половины областей - "красные", а Закарпатье перешло из "желтой" зоны в "оранжевую".
Наибольшее количество COVID-инфицированных на 100 тыс. населения – на Сумщине (1288), Хмельнитчине (1065), Херсонщине (1061).
Самый низкий этот показатель в Закарпатье (326) и в Кировоградской области (214).
В "красную" зону входят Киев и 16 областей:
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская;
- Волынская.
В "оранжевой" зоне находится шесть областей:
- Винницкая;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Закарпатская (от 9 ноября).
И только две области – "желтые": Кировоградская и Тернопольская.
- Напомним, еще 8 ноября в "желтую" зону входило три региона Украины: Кировоградщина, Тернопольщина и Закарпатье.
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