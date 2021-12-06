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Карантин в Украине: Закарпатье перешло в "желтую" зону

6 декабря, 2021 понедельник
10:53
Общество

С 6 декабря Закарпатье находится в "желтой" зоне карантина, в "оранжевой" осталась только Полтавщина

Об этом сообщили в Минздраве.

В "желтую" зону карантина отныне входят Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая, Кировоградская, Харьковская области.

В "оранжевой" зоне осталась только Полтавская область.

"Красная" зона карантина самая большая, и к ней относятся 19 регионов: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

За сутки 5 декабря во всех областях Украины загруженность коек с кислородом была в пределах нормы.

В стране этот показатель составляет 40,5% (определенный уровень - 65%). В Киеве заполнено 38,3% коек с кислородом.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 424 (определенный показатель составляет 75 на 100 тыс.). В Киеве количество инфицирований составляет 592 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Полтавской (744 на 100 тыс. населения) и Николаевской областях (648 на 100 тыс. населения).

За сутки 5 декабря уровень госпитализаций в Украине составляет 49,2 (определенный показатель - 60 на 100 тыс. населения). В Киеве он составляет 44,2 на 100 тысяч населения. Этот показатель превышен в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях ситуация с COVID-19 уже стабилизировалась, однако решение об их выходе из "красной" зоны карантина будет принимать Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

  • Напомним, в Украине за сутки зафиксировали более 4 тыс. случаев коронавируса, умерли 239 человек.

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