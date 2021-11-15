Карантин в Украине: Закарпатье перешло из "желтой" в "оранжевую" зону

Об этом сообщает Минздрав.



Таким образом, "оранжевые" карантинные ограничения в Украине действуют в 5 областях: Винницкой, Харьковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой.



В "желтой" карантинной зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области.



"Красная" зона карантинных ограничений самая большая. В нее входят Киев и 17 областей: Николаевская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Киевская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Житомирская, Ривненская, Волынская, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская.

Напомним, 12 ноября Черкасская область перешла в "красную" зону, а Тернопольщина - в "желтую".

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