Карантин в Украине: Закарпатье перешло из "желтой" в "оранжевую" зону
В понедельник, 15 ноября, в Закарпатской области ужесточились противоэпидемические ограничения в связи с COVID-19 до "оранжевого" уровня
Об этом сообщает Минздрав.
Таким образом, "оранжевые" карантинные ограничения в Украине действуют в 5 областях: Винницкой, Харьковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой.
В "желтой" карантинной зоне находятся Кировоградская и Тернопольская области.
"Красная" зона карантинных ограничений самая большая. В нее входят Киев и 17 областей: Николаевская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Киевская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Житомирская, Ривненская, Волынская, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская.
- Напомним, 12 ноября Черкасская область перешла в "красную" зону, а Тернопольщина - в "желтую".
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