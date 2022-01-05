Карантин в Украине: все области остаются в "желтой" зоне эпиднебезопасности

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



В Киеве уровень заболеваемости – 384 на 100 тыс. человек, он самый высокий в стране.



После столицы самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области – 258 на 100 тыс. населения, а также Черкасской – 216 на 100 тыс. населения.



Уровень госпитализаций по Украине на 4 января составил 22 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 20,8. В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.



Загруженность коек с кислородом на 4 января составила 22% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 17,7%. Ни в одном регионе не превышен этот показатель.

Напомним, за минувшие сутки, 4 января, в Украине зафиксировали 4571 новых случаев COVID-19, из них 210 детей и 112 медработников.