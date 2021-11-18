Карантин в Украине: Винницкая область вошла в "красную" зону, Черновицкая - в "желтую"
С четверга, 18 ноября, Винницкая область перешла в "красную" зону карантина, а Черновицкая стала "желтой"
Об этом сообщает Минздрав.
В настоящее время к "красной" зоне относятся 19 регионов: Киев, Киевская, Николаевская, Ровенская, Львовская, Волынская, Черкасская, Житомирская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Винницкая, Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Одесская.
В "оранжевой" зоне карантинных ограничений находятся Закарпатье, Полтавщина, Харьковщина.
"Желтыми" Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал , что Минздрав усилит ограничения для "желтой" зоны карантина.
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